Son Dakika Haberleri: Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü(2)

Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü(2)

9 saat önce

Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü (2)KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ÖLDÜYetkililer, düşen uçağın pilotunun Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı İvan Kostadinov; Kostadinov'nu yanındaki kişinin de kız arkadaşı Viara Lozanova olduğunu açıkladı.

Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü(2), System.String[]

Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü (2)

KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ÖLDÜ

Yetkililer, düşen uçağın pilotunun Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı İvan Kostadinov; Kostadinov'nu yanındaki kişinin de kız arkadaşı Viara Lozanova olduğunu açıkladı.


 


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:00 Kaynak: DHA
Bulgaristan, Dünya
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