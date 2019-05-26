Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü(2)
9 saat önce
Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü (2)KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ÖLDÜYetkililer, düşen uçağın pilotunun Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı İvan Kostadinov; Kostadinov'nu yanındaki kişinin de kız arkadaşı Viara Lozanova olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:00 Kaynak: DHA
Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü (2)
KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ÖLDÜ
Yetkililer, düşen uçağın pilotunun Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı İvan Kostadinov; Kostadinov'nu yanındaki kişinin de kız arkadaşı Viara Lozanova olduğunu açıkladı.
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