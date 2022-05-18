Bulgaristan hükümeti kriz ve enflasyon karşıtı önlemler aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan hükümeti kriz ve enflasyon karşıtı önlemler aldı

18.05.2022 20:47
Bulgaristan hükümeti kriz ve enflasyon karşıtı önlemler aldı

Bulgaristan'da hükümet, Bulgar Levası kurunun yıllardır avroya sabitlenmiş olmasına rağmen yıl başından bu yana enflasyon oranının yüzde 14'ü aşması üzerine kriz karşıtı ve enflasyon düşürücü önlemler aldı.

Bulgaristan'da hükümet, Bulgar Levası kurunun yıllardır avroya sabitlenmiş olmasına rağmen yıl başından bu yana enflasyon oranının yüzde 14'ü aşması üzerine kriz karşıtı ve enflasyon düşürücü önlemler aldı.

Başbakan Kiril Petkov, 4'lü koalisyon ortakların temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, başta ekmek fiyatlarındaki KDV'nin sıfırlanması olmak üzere birçok önlem içeren hükümet kararlarını açıkladı.

Konuşmasına "Koalisyon olarak birlikteyiz, güçlüyüz" mesajıyla başlayan Petkov, söz konu su kriz ve enflasyon paketinin, bütçeye yaklaşık 1 milyar avroya mal olacağını duyurdu.

"Bu önlemler paketi tüm Bulgarların yaşam standardını koruyacak." diyen Petkov, "(Hükümette kriz yaşandığı yönündeki iddiaların aksine) Bu hükümet, krizle baş edilebilme yolunda sağlıklı düşüncelere sahip. Hep birlikte tüm krizleri aşar geçeriz." dedi.

Kriz karşıtı pakette neler var

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev kriz paketindeki ana önlemleri açıkladı.

Buna göre, 6,52 milyon olan Bulgaristan nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan 770 bin emeklinin maaşlarına, 1 Temmuz'dan itibaren öngörülen zam yüzde 6,1'den yüzde 20'ye çıkarılacak.

Böylece 300 leva (2 bin 500 TL) olan ülkedeki asgari emeklilik ücret 467 levaya (yaklaşık 4 bin TL) yükselecek.

Yıl sonuna dek tüm vatandaşlara benzin istasyonlarından doldurdukları en ucuz akaryakıt ve gaz türlerinin fiyatlarında litre başı 0,25 leva (2,08 TL) indirim uygulanacak.

Ekmek fiyatlarına uygulanan katma değer vergisi sıfırlanırken, beklenen gelir düşüşü daha önce yüzde 9'a indirilen bira ve şarap vergisi yüzde 20'ye yükseltilerek telafi edilecek.

Ülkede birçok yerde merkezi dağıtım sisteme bağlı sıcak su ve ısıtma ücretlendirilmesinde KDV yüzde 20'den yüzde 9'a düşürülecek.

Elektrik, doğal gaz ve metan gaz fiyatlarına uygulanan tüketim vergisi iptal edilecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Bulgaristan, Enflasyon, Hükümet, Bulgar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan hükümeti kriz ve enflasyon karşıtı önlemler aldı - Son Dakika


Son Dakika
20:49 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:56:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan hükümeti kriz ve enflasyon karşıtı önlemler aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement