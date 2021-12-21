Üye Girişi
Son dakika gündem: Bulgaristan hükümeti NATO'nun ülkede asker sayısını artırmasına karşı - Son Dakika

Son dakika gündem: Bulgaristan hükümeti NATO'nun ülkede asker sayısını artırmasına karşı

21.12.2021 22:56
Son dakika gündem: Bulgaristan hükümeti NATO'nun ülkede asker sayısını artırmasına karşı

Edinilen son dakika haberine göre Bulgaristan'da yeni hükümetin Savunma Bakanı Stefan Yanev, ülkesinin ilave NATO askeri personeli istemediğini açıkladı.

Bulgaristan'da yeni hükümetin Savunma Bakanı Stefan Yanev, ülkesinin ilave NATO askeri personeli istemediğini açıkladı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, NATO ittifakının ülkesinde askeri varlığını arttırmasına karşı çıktı. Bakan Yanev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bulgaristan'a ek NATO gücü konuşlandırılması için gerekli koşulların oluşmadığını ifade etti. Böyle bir kararın ne NATO'nun çıkarına ne de Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarına uymadığını belirten Yanev, NATO'nun doğu kanadındaki Rus askeri faaliyetlerinin dikkatle izlenmesi gerekliliğinin altını çizdi. Bölgedeki gerginliği tırmandırmayacak ortak bir NATO yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Yanev, Rus askeri varlığına cevap olarak NATO nezdinde farklı seçeneklerin tartışıldığını, bu seçenekler arasında Bulgaristan ve Romanya'ya ek askeri güç yerleştirme seçeneğinin bulunduğunu vurguladı.

(Nahit Doğu/İHA)

Son dakika gündem: Bulgaristan hükümeti NATO'nun ülkede asker sayısını artırmasına karşı

Bulgaristan, Medya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bulgaristan hükümeti NATO'nun ülkede asker sayısını artırmasına karşı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:50 Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı
22:49 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir
22:42 Yunus Akgün'den Galatasaray taraftarını 120 Galatasaray'a 2 gol atan Yunus'tan sarı-kırmızılı taraftarları
22:33 Balotelli, Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi
22:31 Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
21:59 Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti
21:59 Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu
21:43 Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?
21:26 AK Partili Bülent Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz
21:25 Cicaldau ve Taylan, Antalyaspor maçında yok
Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedim Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedim         
22:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 23:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bulgaristan hükümeti NATO'nun ülkede asker sayısını artırmasına karşı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement