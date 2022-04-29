Bulgaristan hükümeti, Sofya'daki Rus diplomatların sayısını azaltmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan hükümeti, Sofya'daki Rus diplomatların sayısını azaltmayı planlıyor

29.04.2022 09:25
Bulgaristan hükümeti, Sofya'daki Rus diplomatların sayısını azaltmayı planlıyor

Bulgaristan'ın, Sofya'da görev yapan Rus diplomatların azaltılmasını planladığı belirtildi.

Bulgaristan'ın, Sofya'da görev yapan Rus diplomatların azaltılmasını planladığı belirtildi.

Rusya'nın, Bulgaristan'a 26 Nisan'da doğal gaz tedarikini kesme kararından sonra ikili ilişkilerdeki gerginlik tırmanırken, Başbakan Kiril Petkov, Rusya'nın Sofya'da bulundurduğu 114 diplomatın sayısını azaltmayı planladıklarını duyurdu.

Başbakan Petkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın diplomatik misyonunu temsilen diplomat sayısı nasıl 114 olabilir? Bu 114 kişi ikili ilişkilerin yararına, ülkemize doğal gaz tedarikinin kesilmesini engellemek için neler yaptı? Ben gerçekten bu adamların Bulgaristan'da neler yaptıklarını merak gediyorum." dedi.

İkili ilişkilerinde diplomatik temsilde denklik olmadığını savunan Petkov, "Bu insanların durumunun iyice değerlendirilmesi ve Rusya ile Bulgaristan arasında 'daha simetrik' temsil aranması için öneride bulunacağım. Şu anda Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde 10 kişi görev yapıyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin, 65 gün önce Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından 120'yi aşkın Rus diplomat, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

Bulgaristan-Rusya ilişkilerinde soğuk rüzgarlar

Bulgaristan-Rusya ilişkilerinde soğuk rüzgarlar eserken, ülkede 3 Mart'ta kutlanan Osmanlı'dan Bağımsızlık Ulusal Bayramı dolayısıyla Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, elçiliğinin resmi internet sitesinde Bulgaristan'a yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımda bulunmuştu.

Bulgaristan, Mitrofanova'nın "diplomasiye yakışmaz tarzı yüzünden" Rusya'ya protesto notası verirken, 8 Mart'ta "diplomatik statüsüne aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle Sofya'da görev yapan 10 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Ardından, 24 Mart'ta Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin Sofya'ya istişarelere çağrılmıştı.

Bulgaristan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (DANS) önerisi üzerine bu ayın başında da direkt olarak "casusluk yaptığı" gerekçesiyle Moskova Büyükelçiliğinde ikinci katip düzeyinde başka bir diplomat daha sınır dışı edilmişti.

Rusya da Bulgaristan'ın önlemlerine tepki olarak bazı diplomatları sınır dışı ettikten sonra Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde diplomat sayısını 10'a indirmişti.

YORUMLAR
500
Rus tanklarında ortaya çıkan tasarım hatası savaşta ağır kayıplar verilmesine neden olmuş Rus tanklarında ortaya çıkan tasarım hatası savaşta ağır kayıplar verilmesine neden olmuş Rusya'dan Japonya hamlesi: 8 diplomat sınır dışı edilecek Rusya'dan Japonya hamlesi: 8 diplomat sınır dışı edilecek

Bulgaristan, Diplomat, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan hükümeti, Sofya'daki Rus diplomatların sayısını azaltmayı planlıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi?
09:04 Survivor'da eğlenceli anlar: Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı belli oldu, arsa kazandı
09:00 DP lideri Uysal: AK Parti, Anadolu'nun Moğol istilasından sonra gördüğü en büyük yağma hareketidir
08:57 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 Mülteciler, kuaföre gizli geçit kurup "şok evi" inşa ettiler
08:32 29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:22 29 Nisan'da güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:15 ABD, Suriye'de YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor
08:14 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden Serenay Sarıkaya hamlesi: Harika parça
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için gitti, Umre yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 09:34:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan hükümeti, Sofya'daki Rus diplomatların sayısını azaltmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement