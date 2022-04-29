Bulgaristan hükümeti, Sofya'daki Rus diplomatların sayısını azaltmayı planlıyor - Son Dakika

Bulgaristan'ın, Sofya'da görev yapan Rus diplomatların azaltılmasını planladığı belirtildi.

Rusya'nın, Bulgaristan'a 26 Nisan'da doğal gaz tedarikini kesme kararından sonra ikili ilişkilerdeki gerginlik tırmanırken, Başbakan Kiril Petkov, Rusya'nın Sofya'da bulundurduğu 114 diplomatın sayısını azaltmayı planladıklarını duyurdu.

Başbakan Petkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın diplomatik misyonunu temsilen diplomat sayısı nasıl 114 olabilir? Bu 114 kişi ikili ilişkilerin yararına, ülkemize doğal gaz tedarikinin kesilmesini engellemek için neler yaptı? Ben gerçekten bu adamların Bulgaristan'da neler yaptıklarını merak gediyorum." dedi.

İkili ilişkilerinde diplomatik temsilde denklik olmadığını savunan Petkov, "Bu insanların durumunun iyice değerlendirilmesi ve Rusya ile Bulgaristan arasında 'daha simetrik' temsil aranması için öneride bulunacağım. Şu anda Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde 10 kişi görev yapıyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin, 65 gün önce Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından 120'yi aşkın Rus diplomat, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

Bulgaristan-Rusya ilişkilerinde soğuk rüzgarlar

Bulgaristan-Rusya ilişkilerinde soğuk rüzgarlar eserken, ülkede 3 Mart'ta kutlanan Osmanlı'dan Bağımsızlık Ulusal Bayramı dolayısıyla Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, elçiliğinin resmi internet sitesinde Bulgaristan'a yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımda bulunmuştu.

Bulgaristan, Mitrofanova'nın "diplomasiye yakışmaz tarzı yüzünden" Rusya'ya protesto notası verirken, 8 Mart'ta "diplomatik statüsüne aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle Sofya'da görev yapan 10 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Ardından, 24 Mart'ta Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin Sofya'ya istişarelere çağrılmıştı.

Bulgaristan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (DANS) önerisi üzerine bu ayın başında da direkt olarak "casusluk yaptığı" gerekçesiyle Moskova Büyükelçiliğinde ikinci katip düzeyinde başka bir diplomat daha sınır dışı edilmişti.

Rusya da Bulgaristan'ın önlemlerine tepki olarak bazı diplomatları sınır dışı ettikten sonra Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde diplomat sayısını 10'a indirmişti.