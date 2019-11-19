Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'ı 2-1 yenen 19 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'a yükseldi
Son Dakika Spor Bulgaristan'ı 2-1 yenen 19 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'a yükseldi - Son Dakika Spor

Bulgaristan'ı 2-1 yenen 19 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'a yükseldi

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetti.

Bulgaristan'ı 2-1 yenen 19 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'a yükseldi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetti.


Ay-yıldızlı ekip, 2. dakikada Filip Krastev'in golüyle 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan, 10. dakikada penaltıdan Atakan Gündüz ve 28. dakikada Veysel Karani Ünal'ın golleriyle 2-1 galip ayrıldı.


Milli takım oyuncuları, karşılaşmada gol sevinci sırasında asker selamı verdi. Elemelerde Elit Tur'a yükselen milli takımda futbolcular, büyük sevinç yaşadı.


Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da izledi.


Gruptaki diğer karşılaşmada ise Ermenistan ile Karadağ 3-3 berabere kaldı.


İlk maçında Ermenistan'ı 4-1, ikinci maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup eden milli takım, 9 puanla grubu lider bitirdi. Grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Bulgaristan, Elit Tur'a çıkan diğer takım oldu. Ermenistan ile Karadağ ise grubu birer puanla tamamladı.


19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ahmet Ceyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elit Tur'a yükselmeyi önemsediklerini, hedeflerinin 2020'deki Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:31 
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