Son Dakika Haberleri: Bulgaristan ile Bursa’da ortak zirve
Son Dakika Ekonomi Haber

Bulgaristan ile Bursa’da ortak zirve

41 dakika önce

Bursa'da yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların yaşam belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları gibi konularda yaşadıkları sorunlar Bursa'da masaya yatırıldı.

Bulgaristan ile Bursa’da ortak zirve, System.String[]

Bursa'da yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların yaşam belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları gibi konularda yaşadıkları sorunlar Bursa'da masaya yatırıldı.

Bulgaristan, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım Kredi Kooperatifi, 15 olan mağaza sayısını 500'e çıkaracak
Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı Kentsel dönüşümle evlerini yıktırdılar ancak 5 yıldır binaları yapılmıyor Gören telefona sarılıyor! 2 metrelik köpek balığını dükkanında sergiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 00:52:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulgaristan ile Bursa’da ortak zirve
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]