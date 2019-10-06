Bulgaristan ile Bursa’da ortak zirve
41 dakika önce
Bursa'da yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların yaşam belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları gibi konularda yaşadıkları sorunlar Bursa'da masaya yatırıldı.
Bursa'da yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların yaşam belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları gibi konularda yaşadıkları sorunlar Bursa'da masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:11
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