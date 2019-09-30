Son Dakika Haberleri: Bulgaristan ile Makedonya arasındaki siyasi gerginlik sürüyor
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Bulgaristan ile Makedonya arasındaki siyasi gerginlik sürüyor

1 saat önce

Bulgaristan ile sınır komşusu Makedonya arasında siyasi gerginlik sürerken, Bulgaristan'daki siyasi liderler ikili ilişkilerdeki sorunları görüştü.

Bulgaristan ile Makedonya arasındaki siyasi gerginlik sürüyor, System.String[]

Bulgaristan ile sınır komşusu Makedonya arasında siyasi gerginlik sürerken, Bulgaristan'daki siyasi liderler ikili ilişkilerdeki sorunları görüştü.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Makedonya'nın 17 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) beklediği üyelik müzakerelerine onay için Bulgaristan'ın verebileceği destek ele alındı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Radev, Makedonya'nın AB ile müzakerelere başlaması için komşularıyla ilişkilerini pekiştirmesi gerektiğini söyledi.

Radev, tarih ve eğitim alanında mevcut sorunları görüşen ikili karma komisyonun son toplantısının başarısız geçtiğini belirterek, "Makedonya ile iyi komşuluk alanındaki ikili sözleşme bizim girişimimizle sağlanmıştı ancak bu sözleşmenin uygulanmasında kritik gecikme yaşanıyor. Çektiğimiz bazı kırmızı çizgiler konusunda geri adım atamayız." ifadelerini kullandı.

"Komşularımız bizimle, tarihimizle dalga geçiyor"

Başbakan Boyko Borisov'un hükümetine kilit destek veren Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonu temsilen konuşan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Bulgaristan'ın Makedonya'nın AB üyeliğini veto etmesi talebinde bulundu.

Karakaçanov, Makedonya'nın Bulgaristan'ın tarihine ve diline tacizde bulunduğunu savunarak, "Komşularımız bizimle, tarihimizle resmen dalga geçiyor." dedi.

Irkçı ve aşırı milliyetçi görüşleriyle tanınan Karakaçanov, Bulgaristan'ın AB'de Makedonya'ya destek vermesi durumunda OP'nin iktidar koalisyonundan desteğini çekeceklerini bildirdi.

"Bulgaristan Makedonya'nın AB üyeliğine destek verecek"

Başbakan Boyko Borisov, Karakaçanov'un tepkisinin "aşırı" olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşkıya lideri olarak davranan bu arkadaşımız, sivri diliyle adeta tokat atmaya çalışıyor. Bulgaristan, Makedonya'nın AB üyeliğine destek verecek ancak bu destek net koşullara bağlı olacak. Gerekirse müzakere sürecini durdururuz. Makedonya'ya AB yolunda engel olursak, '27 ülkeden sadece Bulgaristan engel oldu' diye tarihe not düşülecek. Zira, onların AB'ye katılımlarının koşulsuz olacağını asla söylemedik. Görüşmelerde, 71 farklı müdahale aracı kullanabilir. (Makedonlar) Tarih ve geçmişle oyun oynamayı bıraksınlar, geleceğe odaklansınlar."

Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Bulgaristan'ın, AB-Makedonya üyelik müzakerelerinin 35 faslının her birinde müdahale edebileceğini kaydetti.

Dilleri birbirine oldukça yakın Bulgaristan ile Makedonya arasında yıllardır süren siyasi tartışmalarda edebiyat, dil, tarih, siyaset ve kültür içerikli birçok konuda görüş birliği sağlanamıyor.

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Makedonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:00 Kaynak: AA
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