Bulgaristan ile Rusya arasındaki "casusluk skandalı" yüzünden ikili ilişkilerde gerginlik sürüyor - Son Dakika

Bulgaristan ile Rusya arasındaki "casusluk skandalı" yüzünden ikili ilişkilerde gerginlik sürüyor

26.03.2021 21:59
Bulgaristan ile Rusya arasındaki

Bulgaristan'da, 4 Nisan'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde devam eden kampanya sürecinde, 19 Mart'ta Rusya ile patlak veren "casusluk skandalının" ardından ikili ilişkilerdeki gerginlik sürüyor.

Bulgaristan'da, 4 Nisan'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde devam eden kampanya sürecinde, 19 Mart'ta Rusya ile patlak veren "casusluk skandalının" ardından ikili ilişkilerdeki gerginlik sürüyor.

Para karşılığı Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine, Bulgaristan'ın silahlı kuvvetlerin modernizasyonu ve ülkenin NATO ile ilişkileri konusunda bilgi satmakla suçlanan 6 Bulgar vatandaşından oluşan şebekenin 5 üyesinin gözaltında kalmaları kararlaştırıldı.

Bulgaristan Askeri Temyiz Mahkemesi'nde bugün görülen davada şebeke lideri İvan İliev ve diğer 4 şüphelinin gözaltında kalmalarına, suçunu itiraf edip ifade veren diğer üyenin ise tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.

Savcılık makamının, 6 ay takip altında tutulan şebekenin faaliyetlerine ilişkin mahkemeye sunduğu 44 ciltlik kanıtlara 4 cilt belge daha eklendi.

Duruşmada, Bulgar askeri istihbaratında görev yapmış şebeke lideri İliev'in askeri polis takibinden kaçarken Rusya Federasyonunun Sofya Büyükelçiliğine sığınmaya çalıştığı açıklandı.

Duruşmada verilen bilgilere göre, İliev, Bulgar askeri istihbaratında göreve başlamadan önce eski Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde bu ülkede eğitim gördü.

Şebekenin topladığı bilgileri Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine bizzat götüren İliev'in eşi Galina İlieva'nın ise SSCB İstihbarat Genel Müdürlüğünün (GRU) eski personeli olduğu aktarıldı.

Şebekenin üyeleri arasında Bulgaristan Savunma Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdür Yardımcısı Petar Petrov, Parlamento Gizli Belge Arşiv Müdürü Lübomir Medarov ve Askeri İstihbarat subayı Dimitar Vlahov de yar alıyor.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 19 Mart'ta düzenlenen operasyonla Rusya lehine casusluk yapmakla suçlanan 6 Bulgar gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı şebeke üyelerinin iş yerlerinde gizli belge kopyalama çalışmalarını, Rus istihbarat görevlileri ile temaslarını kanıtlayan görsel sunmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcüsü Siyika Mileva operasyonla yakalanan örgütün başındaki kişinin eski üst düzey askeri istihbarat yetkilisi olduğunu ve Moskova'da eğitim gördüğünü aktarmıştı. Mileva, Savunma Bakanlığında gizli bilgilere erişimi olan personelle irtibat kurduğu belirtilen bu kişinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğindeki diplomatlarla özel temaslarını belgeleyen görüntü ve ses kayıtlarının bulunduğunu söylemişti.

Rusya'nın tepkisi

Olayı daha önce "Bulgaristan'ın giriştiği cadı avı" olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya-Bulgaristan ilişkilerinin bozulmasından Bulgaristan vatandaşlarının hiçbir yararı olamaz." dedi.

Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık brifingde Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bazı Bulgar politikacılar, casusluk meselesini kendi gündemini oluşturmak üzere malzeme olarak kullanıyorlar. Bulgaristan vatandaşları ise bu gibi 'sözde' politikacılarına şunu sormalı: 'Madem ki Bulgar halkı yararına çalıştığınızı iddia ediyorsunuz, Rusya ile ikili ilişkilerimizi bozup bundan dolayı hiçbir yarar sağlayamayacağınızı düşünmüyor musunuz?'"

Son 2,5 yılda 7 Rus diplomat Bulgaristan'dan sınır dışı edildi

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Savunma Bakanlığı, Askeri İstihbarat Komutanlığı ve Parlamentonun gizli belge arşivinde görev yapan 6 kişilik şebekenin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da 22 Mart'ta ülkede Rusya Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmiş, iki diplomatın Bulgaristan'ı terk etmesi için 72 saat süre verildiğini bildirmişti.

Diplomatların birinin verilen sürede ülkeden ayrıldığı, Kovid-19 virüslü olan diğer diplomatın da 14 günlük karantina süresinin tamamlayarak Rusya'ya gideceği açıklanmıştı.

Bu iki diplomatın da dahil edilmesiyle Bulgaristan'ın son 2,5 yılda ülkede casusluk yaptığı iddiasıyla sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Bulgaristan, Parlamento, Bulgar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan ile Rusya arasındaki 'casusluk skandalı' yüzünden ikili ilişkilerde gerginlik sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı         
21:35
'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur 'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor         
20:06
AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı         
18:53
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti         
10:53
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 22:33:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan ile Rusya arasındaki "casusluk skandalı" yüzünden ikili ilişkilerde gerginlik sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei