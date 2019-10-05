Bulgaristan ile Tarihi Zirve Bursa'da yapıldı

'Uzun Yürüyüş 4-C' isimli taşıyıcı roketle fırlatılan yüksek çözünürlüklü No.10 Uydusu, öngörülen yörüngeye yerleşti. Söz konusu fırlatmayla birlikte Uzun Yürüyüş taşıyıcı roketlerinin 314'üncü görevi tamamlanmış oldu.

Yüksek çözünürlüklü No.10 Uydusu'nun, Çin'in önemli bilimsel ve teknolojik projelerinden biri olarak, toprak inceleme, kent planlaması, yol ağı tasarımı, tahıl üretimi tahmini, felaketleri önleme ve felaket zararlarını azaltma gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. Uydunun aynı zamanda, Kuşak ve Yol inisiyatifinin hayata geçirilmesi ve savunmanın modernize edilmesine bilişim garantisi sağlaması bekleniyor.