Son Dakika Haberleri: Bulgaristan ile Tarihi Zirve Bursa'da yapıldı
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Bulgaristan ile Tarihi Zirve Bursa'da yapıldı

36 dakika önce

Çin'in uzay çalışmalarında kaydedilen en yeni sonuçlardan biri olan yüksek çözünürlüklü No.10 Uydusu, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Bulgaristan ile Tarihi Zirve Bursa'da yapıldı, System.String[]

'Uzun Yürüyüş 4-C' isimli taşıyıcı roketle fırlatılan yüksek çözünürlüklü No.10 Uydusu, öngörülen yörüngeye yerleşti. Söz konusu fırlatmayla birlikte Uzun Yürüyüş taşıyıcı roketlerinin 314'üncü görevi tamamlanmış oldu.

Yüksek çözünürlüklü No.10 Uydusu'nun, Çin'in önemli bilimsel ve teknolojik projelerinden biri olarak, toprak inceleme, kent planlaması, yol ağı tasarımı, tahıl üretimi tahmini, felaketleri önleme ve felaket zararlarını azaltma gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. Uydunun aynı zamanda, Kuşak ve Yol inisiyatifinin hayata geçirilmesi ve savunmanın modernize edilmesine bilişim garantisi sağlaması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:18 Kaynak: Bültenler
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