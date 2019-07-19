Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı kesinleşti
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Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı kesinleşti

31 dakika önce

Bulgaristan Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti.

Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı kesinleşti, System.String[]
Bulgaristan Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:17 
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