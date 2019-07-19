Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı kesinleşti
31 dakika önce
Bulgaristan Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti.
Bulgaristan
Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:17
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