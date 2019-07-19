Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı kesinleşti

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Trump bu kez bilgisizliğiyle gündeme geldi: Orası neresi?

Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar

Yunanistan, Türkiye'yi S-400 konusunda ABD'ye şikayet edip her konuda yardım istedi

Trump Fed'e baskıyı sürdürüyor! Bir kez daha faiz indirimi çağrısında bulundu