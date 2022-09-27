Sofya'da yıldırımın isabet ettiği 3 Suriyeli öldü - Son Dakika
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Sofya'da yıldırımın isabet ettiği 3 Suriyeli öldü

27.09.2022 21:54
Sofya'da yıldırımın isabet ettiği 3 Suriyeli öldü

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da akşam saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına sırasında yıldırım isabet eden üç kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da akşam saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına sırasında yıldırım isabet eden üç kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) bir ağacın altında yağmurdan korunmaya çalışan 3 Suriyelinin, yıldırım isabet etmesi nedeniyle olay yerinde can verdiklerini bildirdi.

Olayda ağır yaralanan diğer bir Suriyeli ise hastaneye kaldırıldı.

Meteoroloji yetkilileri kısa süreli fırtına sırasında kente 800'den fazla noktaya yıldırım isabet ettiğini bildirirken kentin birçok semtinde elektrikler kesildi.

Fırtınada devrilen ağaçlar nedeniyle trafikte sorunlar yaşandı.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sofya'da yıldırımın isabet ettiği 3 Suriyeli öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sofya'da yıldırımın isabet ettiği 3 Suriyeli öldü - Son Dakika
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