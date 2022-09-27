Olayda ağır yaralanan diğer bir Suriyeli ise hastaneye kaldırıldı.

Bulgaristan 'ın başkenti Sofya 'da akşam saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına sırasında yıldırım isabet eden üç kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sofya'da yıldırımın isabet ettiği 3 Suriyeli öldü - Son Dakika

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