Bulgaristan'ın "Demokrasi Ayıbı" nihayet sona eriyor - Son Dakika

Bulgaristan'ın "Demokrasi Ayıbı" nihayet sona eriyor

29.04.2021 15:49
Bulgaristan'ın

Yurt dışındaki seçim sandık sayısı sınırlaması Bulgaristan Meclisi'nde kaldırıldı.

Yurt dışındaki seçim sandık sayısı sınırlaması Bulgaristan Meclisi'nde kaldırıldı. GERB ve BSP çekimser kaldı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) yetkilileri kararı memnuniyetle karşıladı.

2014'teki parlamento seçimlerinde, Türkiye genelinde 135 olan sandık sayısı 35'e düşürülmüştü. Bu yüzden Türkiye'de kullanılan oy sayısı 90 bin civarından 20 bin civarına düşmüş, birçok kişi sandıkta çıkarılan engeller nedeniyle oy kullanamamıştı.

Konu ile ilgili görüşlerini açıklayan Bal-Göç Genel Merkez yetkilileri: "Asimilasyon sırasında bulundukları topraklarda kopartılarak zorunlu göçe zorlanan soydaşlarımıza karşı yapılan son derece düşündürücü davranıştan kısmen geri dönülmesi bizleri mutlu etmiştir. Zira bu kardeşlerimiz, dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde bulundukları topraklardan asimilasyona tabi olarak hür iradeleriyle göç etmedikleri için hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın bulundukları ülkelerde oy kullanma hakkına sahip olmaları gerekiyordu. Bu kardeşlerimizin büyük bir kısmı küçük yaşta zorunlu göç sırasında çocuk yaşta oldukları için Bulgarca lisanı bilmemektedir. Sandıklarda vatandaşlarımız oy kullanmasını geciktirecek Bulgar alfabesi mecburiyeti vs. gibi engellerin kaldırılmasının yanı sıra Türkçe siyasi çalışmalara müsaade edileceğinin beklentisi içinde olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyoruz. Komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan'ın bu kararları tekrar gözden geçirerek, soydaşlarımızın haklarının ellerinden alınmasının engelleyeceğini ve tam aksine yaşadıkları sıkıntı ve mezalim dolayısı ile başka ülkelerde yaşayan Bulgaristan uyruklu vatandaşlara nazaran daha ayrıcalıklı hakların verileceğine inanıyoruz." dediler.

Bal-Göç; bu ayrımcı düzenlemeyi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi Denetim ve İnsan Hakları Komitesi, Ulusal Azınlıkların Korunması Sekretaryası, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlara da taşımıştı. - BURSA

Bulgaristan'ın Demokrasi Ayıbı nihayet sona eriyor
Bulgaristan'ın Demokrasi Ayıbı nihayet sona eriyor

Asimilasyon, Bulgaristan, Sandık, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'ın 'Demokrasi Ayıbı' nihayet sona eriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu         
16:07
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi         
15:50
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir         
15:02
2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi 2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi         
14:49
Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi         
14:47
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 16:35:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'ın "Demokrasi Ayıbı" nihayet sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement