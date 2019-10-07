Bulgaristan'ın en büyük seyahat şirketi iflasını açıkladı

İngiltere'de tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından Bulgaristan'ın en eski ve büyük tur operatörü Astral Holiadays de iflasını duyurdu.

Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iflas nedeniyle müşterilerin endişe etmemeleri gerektiği belirtildi.

Şirket, yurt dışındaki müşterilerine gerekli ödemelerin yapıldığını ancak bugün itibarıyla diğer müşterilerinin planladıkları seyahatlerini yapamayabileceklerini bildirdi.

Ülkedeki turizm sektöründe 24 yıllık bir geçmişe sahip olan şirketin iflasını açıklamasının ardından Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, şirketin yöneticileri ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Angelkova, şirketin müşterilerinden bazılarının planladıkları seyahat ve tatillerini gerçekleştiremeyeceklerini ancak sigorta şirketinin tüm masrafları telafi edeceğini söyledi.