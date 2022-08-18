Bölge Valisi İvan Çolakov, yaptığı açıklamada, alevlerin çevredeki silah fabrikaları ve askeri mühimmat depolarına ulaşmaması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre askerler, dün Şeynovo Köyü merasında bulunan mayın ve tanksavar mermilerini imha ederken ormanlık alanda yangın çıktı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da askerler patlayıcı madde imha ederken yangın çıktı - Son Dakika

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