Bulgaristan'da askerler patlayıcı madde imha ederken yangın çıktı - Son Dakika
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Bulgaristan'da askerler patlayıcı madde imha ederken yangın çıktı

18.08.2022 09:16
Bulgaristan'da askerler patlayıcı madde imha ederken yangın çıktı

Bulgaristan'ın Kazanlık bölgesinde, askerlerin patlayıcı madde imha ettiği sırada ormanda yangın çıktı.

Bulgaristan'ın Kazanlık bölgesinde, askerlerin patlayıcı madde imha ettiği sırada ormanda yangın çıktı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre askerler, dün Şeynovo Köyü merasında bulunan mayın ve tanksavar mermilerini imha ederken ormanlık alanda yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın, 1400 hektarlık alana yayıldı.

Bölgedeki duman nedeniyle bazı kara yolları trafiğe kapatıldı.

Çok sayıda itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 18 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölge Valisi İvan Çolakov, yaptığı açıklamada, alevlerin çevredeki silah fabrikaları ve askeri mühimmat depolarına ulaşmaması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da askerler patlayıcı madde imha ederken yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da askerler patlayıcı madde imha ederken yangın çıktı - Son Dakika
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