Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi ticaret ve turizmi etkiliyor

Bulgaristan'ın kuzey komşu su Romanya ile ortak sınırının önemli bir bölümünü oluşturan Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi, nehir trafiğini, ticareti ve turizmi olumsuz etkiliyor.

Avrupa'da kuraklığın görüldüğü dönemde Tuna Nehri'nin Bulgaristan girişinde Vidin Limanı'nda su seviyesi kritik derecede düştü.

Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Ajansından alınan veriye göre, nehrin 833 kilometrede Novo Selo limanı yakınındaki su seviyesi, günde ortalama 26 santimetre düşmeye devam ediyor. Gelecek günlerde bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.

Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle Romanya tarafına geçmek isteyen yüzlerce ticari gemi Bulgaristan'daki limanlarda bekliyor.

Rusçuk bölgesindeki son durum

Bulgaristan'da Tuna Nehri'nin doğu güzergahında bulunan Rusçuk Nehir Denetleme Müdürü İvan Jekov da nehrin Bulgaristan-Romanya sınırında su seviyesinin çok düşük olması nedeniyle burada yüzlerce geminin beklediğini söyledi.

Tuna Nehri'nin su seviyesinde 2003 ve 2018'de de benzer bir düşüş yaşandığını anımsatan Jekov, "Bu yıl kuraklık çok erken geldi. Muhtemelen nakliye, ticaret ve turizm açısından 2022, en elverişsiz yıl olacak." dedi.

Jekov, nehrin Bulgaristan-Romanya sınırındaki kesiminde yakın bir zamanda su seviyesinin yükselmesinin beklenmediğini, ulaşımdaki sorunların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.