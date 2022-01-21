Bulgaristan'ın nüfusu gün geçtikçe azalıyor - Son Dakika

Bulgaristan'da ekimde tamamlanan sayımda nüfusun son 10 yılda yüzde 11 azalarak 6,52 milyona düştüğü tespit edilirken, özellikle ülkenin kırsal kesiminde gözle görülür bir nüfus krizi yaşanıyor.

Bulgaristan Milli İstatistik Enstitüsüne (NSİ) göre, toplam 5 bin 256 yerleşim merkezi olan ülkede bunların 600'ü tamamen boşalmış durumda. Ayrıca 303'ü aşkın köyde, çoğu yaşlı 10'dan az kişi yaşıyor. Yaklaşık 2 bine yakın yerleşim merkezinin her birinin nüfusu da 100'ün altında kalıyor.

Daha çok yaşlı nüfusun yaşadığı köylerin hızla boşalmasının arkasında, geçim sıkıntısı ve hızlı kentleşme de yatıyor.

Sosyal gelişimi gözlemleyen uzmanlar, 2040 yılına doğru Bulgaristan nüfusunun 5 milyon 400 bine ineceğini tahmin ediyor.

Başkent Sofya'nın batısında Köstendil il merkezine bağlı, Bulgar kökenli nüfusun yoğun olduğu köyler de nüfusun azalması sorunuyla mücadele ediyor.

Köstendil'de komşu Sırbistan sınırına yakın 440 nüfuslu Treklyüno ilçesine bağlı 19 köyün birçoğunda artık sadece 3-5 yaşlı yaşıyor.

AA muhabirinin mikrofon uzattığı bazı köylüler, yaşlıların büyük bölümünün öldüğünü, gençlerin de köylerden kaçtığını, bundan sonra da kimsenin buralara gelip yerleşmesini beklemediklerini belirtirken, bazıları da sorulara cevap vermek istemedi.

-"Ölen öldü, giden gitti"

Uşi köyü sakini Lyüben Vladimirov, nüfusun 1990 yılından sonra hızla azaldığını ifade ederek "Ölen öldü, giden gitti. Gördüğünüz gibi, buralarda artık kimse kalmadı, yaşlılar öldü, gençler kaçtı. İnsanlar, iş olmayınca ne yapsınlar ki? Hayatımızda ışık, umut kalmadı. Köyümüz ıssız, sessiz oldu. Benim de hiçbir umudum kalmadı. Artık bundan sonra hiç kimse bir daha buraya dönmez, buraya yerleşmez." dedi.

Vladimirov, geçen yüzyılın sonunda nüfusu 500'e ulaşan köyde insan sayısının azalmasını, daha ziyade geçim sıkıntısına ve nüfusun yaşlanmasına bağladı.

"Ekmek alacak bir yer bile kalmadı"

Aynı bölgede bulunan Dolno Kabile köyünden Petar Aleksandrov da AA muhabirine köylerinde ekmek alacakları bir yer bile kalmadığını söyledi.

Aleksandrov, "Kışın köyümüzde 3 kişi kalıyor. Yazın ise burada mülkü olanların bazıları bize katılınca nüfusumuz 15 kişiye ulaşıyor. Yani 81 haneli köyümüzde kışın 3, yazın 15 kişi yaşıyor. Burada ekmek alabileceğin, birisiyle sohbet edebileceğin yer kalmadı. Sağlık hizmetleri almak için bazen başkent Sofya'ya kadar gitmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Siyasiler nüfusun azalmasının önüne geçmek için önlemler devreye sokacak

Bulgaristan'da siyasetçiler de nüfusun azalmasının önüne geçmek ve doğumu teşvik etmek için önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un hükümeti, ülkede kritik seviyeye ulaşan nüfusun azalmasıyla mücadelenin ana gündemlerinden biri olacağını açıklamıştı.

Ülkede 22 Ocak'ta ikinci kez göreve başlayacak Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoda yaptığı konuşmada, Bulgaristan'da nüfusun hızla azalmasına işaret ederek "Milletimiz, (1989 yılı sonrası) demokrasiye geçiş sürecinde, savaşa eşdeğer bir travma yaşıyor." ifadesini kullanmıştı.

Radev, ölüm oranını azaltacak, doğum oranını artıracak ve yurt dışına göçü sınırlandıracak uzun vadeli, sağlam finansal destekli politikaların uygulanmasının zamanının geldiğini belirterek "Eğitimli, aydın kişilerden oluşan bir ulusu oluşturma yönündeki uzun vadeli çabalarımız, kısa vadede, devlet adamı olarak, kuşağımıza siyasi fayda getiremeyecek, ancak uzun vadede geleceğe kıymetli bir yatırım olacak." demişti.