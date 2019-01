Bulgaristan'ın Sandanski Şehri Ataşehir'in Kardeş Kenti Oldu

ATAŞEHİR Belediyesi ile Bulgaristan'ın Sandanski Belediyesi arasında 'kardeş şehir' anlaşması imzalandı.

ATAŞEHİR Belediyesi ile Bulgaristan'ın Sandanski Belediyesi arasında 'kardeş şehir' anlaşması imzalandı.



2018 Eylül ayında Ataşehir Belediyesi ile Bulgaristan'ın Sandanski Belediyesi Ataşehir'de buluşarak geleceğe dair planların görüşmelerini gerçekleştirmesinin ardından 21 Ocak Pazartesi günü kardeş kent anlaşmasına imzalar atıldı. Alınan karar sonrasında, kardeş şehir anlaşması Ataşehir Belediye Başkanlığı adına Başkan Vekili İlhami Yılmaz ve Sandanski şehri adına Belediye Başkan Yardımcısı Zoritsa Organdzhieva tarafından imzalandı.



"İKİ ÜLKEYE DE FAYDA GETİRMESİNİ DİLİYORUM"



İki kent arasındaki kültürel ilişkilerin artırılmasının hem Ataşehir'e hem de Sandanski'ye büyük katkı sağlayacağını belirten Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, "Kültürler ve bölgeler arasındaki ilişkiler her zaman bir ilk adımla başlar. Bizler de bu adımı atarak imzaladığımız bu anlaşmayla, her iki kent arasındaki işbirliğinin ve sıkı ilişkilerin gelişmesi için çalışmalarımıza başladık. Kültürel, sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda bu işbirliğinin devam etmesini arzu ediyor ve iki ülkeye de bu anlaşmanın büyük fayda getirmesini diliyorum" dedi.



Sandanski Belediye Başkan Yardımcısı Zoritsa Organdzhieva ise, "Bu anlaşmayı gerek Türkiye gerekse Bulgaristan arasında yeni köprülerin kurulması açısından son derece önemli buluyoruz. Atılan imzalar sayesinde iki kent arasında kültürel, sportif ve eğitim amaçlı işbirliği başlayacak. Bu anlaşma ve dostluk köprüsünün kurulmasında emeği geçen herkese belediye başkanımız adına teşekkür ederim" diye konuştu.



KARDEŞ KENTLİK ANLAŞMASI İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK



Türkiye ve Bulgaristan arasında dostça ilişkilerin kurulması amacıyla gerçekleştirilen anlaşma sayesinde taraflar, ortak çalışmalar ve fikir alışverişlerinde bulunacak. Kültür ve sanat, spor, bilim, çevre koruma, trafik ve her iki tarafı ilgilendiren tüm alanlarda birbirlerini destekleyecek ve iş birliği yapacak. Ataşehir ve Sandanski belediyeleri, ülkelerinin halklarının sürekli ve kalıcı bir ilişki sürdürebilmeleri için özellikle gençlerin biraraya gelmelerini sağlamak ve ekonomik ilişkileri artırmak için çaba gösterecek. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

21 Ocak Süper Ay Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek?

Son Dakika! VakıfBank, Takipteki Müşterilerden Faiz Almayacak

Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Bugün İtibarıyla Türkiye'deki Seçmen Sayısı 57 Milyon 93 Bin 985 Kişidir

Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı