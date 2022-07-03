Bulgaristan'ın sınır dışı ettiği 70 Rus diplomat ülkeden ayrıldı - Son Dakika
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Bulgaristan'ın sınır dışı ettiği 70 Rus diplomat ülkeden ayrıldı

03.07.2022 16:55
Bulgaristan'ın sınır dışı ettiği 70 Rus diplomat ülkeden ayrıldı

Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Kiril Petkov hükümetince "istenmeyen kişi" ilan edilen Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçiliğinde görevli 70 diplomat, aile üyeleriyle birlikte 2 uçakla Moskova'ya gitti.

Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Kiril Petkov hükümetince "istenmeyen kişi" ilan edilen Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçiliğinde görevli 70 diplomat, aile üyeleriyle birlikte 2 uçakla Moskova'ya gitti.

Rusya'dan özel olarak gönderilen iki uçağa, 70 diplomatın ve ailelerinin bindiği öğrenildi.

İstifa eden Başbakan Kiril Petkov, sınır dışı edilen Rus diplomatların ülkede casuslukla uğraştıklarını öne sürerken, Dışişleri Bakanlığı istenmeyen kişilerin ilanını, iki ülkenin karşılıklı diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısındaki orantısızlıkla ifade etti.

Bulgaristan'a eleştirel tavır sergileyen Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova da ikili ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini belirterek, "Rusya hükümeti, bu eyleme karşılıklı, mümkünse asimetrik yanıt verecek. Maalesef Bulgaristan hükümeti, Bulgar halkı kavgaya sürüklemeye çalışıyor ancak bu emelinde başarılı olmayacak." ifadesini kullandı.

"Mitrofanova derhal değiştirilmeli"

Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, yapığı açıklamada, "Bulgaristan'a saygısız davranan Mitrofanova derhal değiştirilmeli." dedi.

Büyükelçi Mitrofanova'nın tavırlarını "kabul edilemez" olarak tanımlayan Zakov, "Diplomasi yürütme tarzı böyle olamaz. Eminim ki Rusya'nın diplomatik servisinde ülkesini daha başarılı temsil edebilecek profesyoneller vardır. Devletinin politikası ne olursa olsun her bir diplomat, kabul eden ülkeye saygılı davranmalı. Daha önce, Mitrofanova'nın istenmeyen kişi ilan edilmesine vesile olabilecek birçok olay yaşanmıştı." diye konuştu.

Avrupa Birliği ve NATO'dan destek

Kiril Petkov hükümetinin kalabalık Rus diplomatlar grubunun sınır dışı edilmesine ilişkin kararına, Avrupa Birliği ve NATO'dan destek gelmişti.

Bulgaristan'da Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev, komünist kökenli hükümet ortağı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), parlamentoda temsili olan muhalefet popülist Rusya yanlısı Yeniden Doğuş partisi ve ülkede kalabalık olan Rus diaspora karara sert tepki gösteriyor.

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Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına geldi Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına geldi
Kaynak: AA

Bulgaristan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'ın sınır dışı ettiği 70 Rus diplomat ülkeden ayrıldı - Son Dakika

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