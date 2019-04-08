Bulgaristan'ın Sırbistan Sınırında Bin 500 Kilo Esrar Ele Geçirildi
40 dakika önce
Bulgar sınır polisi, Sırbistan sınırındaki bir kontrol noktasında bir kamyonun içinde gizlendiği tespit edilen yaklaşık bin 500 kilogram esrar ele geçirdi.
Bulgar sınır polisi, Sırbistan
sınırındaki bir kontrol noktasında bir kamyonun içinde gizlendiği tespit edilen yaklaşık bin 500 kilogram esrar ele geçirdi. Bulgaristan
Gümrük İdaresi Genel Müdürü Georgi Kostov, Bulgar sınır polisinin, Sırbistan sınırındaki Kalotina kontrol noktasında bir kamyonun içinde gizlendiği tespit edilen yaklaşık bin 500 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi. Kostov gazetecilere yaptığı açıklamada, esrarın dün gece yarısından kısa bir süre sonra Kalotina kontrol noktasında yapılan rutin kontroller sırasında muşamba arasında gizlenmiş bir şekilde bulunduğunu, yetkililerin Slivnitsa kasabası yakınlarındaki ormanlık alana kaçan Sırp şoförü aradıklarını belirtti.
Kostov, "Şoförün kimliği belirlendi ve yakında bir Avrupa
çapında arama emri çıkarılacak" dedi.
Bulgaristan, uzun zamandır Asya
ve Batı Avrupa arasında mal taşıyan kaçakçıların geçiş yolu kullanılıyor. - SOFYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:14 Kaynak: İHA
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