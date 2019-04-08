Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'ın Sırbistan Sınırında Bin 500 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bulgaristan'ın Sırbistan Sınırında Bin 500 Kilo Esrar Ele Geçirildi

40 dakika önce

Bulgar sınır polisi, Sırbistan sınırındaki bir kontrol noktasında bir kamyonun içinde gizlendiği tespit edilen yaklaşık bin 500 kilogram esrar ele geçirdi.

Bulgaristan'ın Sırbistan Sınırında Bin 500 Kilo Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Bulgar sınır polisi, Sırbistan sınırındaki bir kontrol noktasında bir kamyonun içinde gizlendiği tespit edilen yaklaşık bin 500 kilogram esrar ele geçirdi.

Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürü Georgi Kostov, Bulgar sınır polisinin, Sırbistan sınırındaki Kalotina kontrol noktasında bir kamyonun içinde gizlendiği tespit edilen yaklaşık bin 500 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi. Kostov gazetecilere yaptığı açıklamada, esrarın dün gece yarısından kısa bir süre sonra Kalotina kontrol noktasında yapılan rutin kontroller sırasında muşamba arasında gizlenmiş bir şekilde bulunduğunu, yetkililerin Slivnitsa kasabası yakınlarındaki ormanlık alana kaçan Sırp şoförü aradıklarını belirtti.

Kostov, "Şoförün kimliği belirlendi ve yakında bir Avrupa çapında arama emri çıkarılacak" dedi.

Bulgaristan, uzun zamandır Asya ve Batı Avrupa arasında mal taşıyan kaçakçıların geçiş yolu kullanılıyor. - SOFYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:14 Kaynak: İHA

Bulgaristan, Sırbistan Karadağ, 3. Sayfa
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