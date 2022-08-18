Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınında yangın çıktı - Son Dakika
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Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınında yangın çıktı

18.08.2022 08:50
Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınında yangın çıktı

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan yangın 2 bin dekarlık alana yayıldı.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan yangın 2 bin dekarlık alana yayıldı.

Bulgar Ulusal Televizyonunun (BNT) haberine göre, Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın Elhovo ilçesine bağlı Malko Kirilovo, Vılça Polyana ile Lesovo köyleri arasındaki alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle 2 bin dekarlık alana genişledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sınır polisi yetkilileri, yangının göçmenler tarafından çıkarıldığını açıkladı. Yetkililer, bölgede kaybolan göçmenlerin birbirlerini aramak amacıyla yaktıkları ateşin yangına neden olduğunu ileri sürdü.

Elhovo Belediye Başkanı Petar Kirov, en yoğun göçün bu bölgeden geçtiğini ve yangını çıkaranların gözaltına alındığını kaydetti.

YORUMLAR
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Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin... Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin...
Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınında yangın çıktı - Son Dakika

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