Bulgaristan - İngiltere maçı Nazi selamı nedeniyle 2 kez durduruldu
1 saat önce
Bulgaristan - İngiltere maçı Nazi selamı nedeniyle 2 kez durduruldu
İngiltere'nin konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-0 yendiği A Grubu karşılaşması, tribünlerden yapılan ırkçı tezahürat ve Nazi selamı sebebiyle iki kez durduruldu.
Başkent Sofya'daki Vasil Levski Stadı'nda oynanan maça, İngiliz futbolcular Tyrone Mings ve Raheem Sterling'e yönelik ayrımcı davranışlardan ötürü 28. dakikada ara verilerek anons yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:42
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