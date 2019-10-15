Son Dakika Haberleri: Bulgaristan - İngiltere maçı Nazi selamı nedeniyle 2 kez durduruldu
Son Dakika Spor Bulgaristan - İngiltere maçı Nazi selamı nedeniyle 2 kez durduruldu

Bulgaristan - İngiltere maçı Nazi selamı nedeniyle 2 kez durduruldu

1 saat önce

Bulgaristan - İngiltere maçı Nazi selamı nedeniyle 2 kez durduruldu

Bulgaristan - İngiltere maçı Nazi selamı nedeniyle 2 kez durduruldu, System.String[]

İngiltere'nin konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-0 yendiği A Grubu karşılaşması, tribünlerden yapılan ırkçı tezahürat ve Nazi selamı sebebiyle iki kez durduruldu.


Başkent Sofya'daki Vasil Levski Stadı'nda oynanan maça, İngiliz futbolcular Tyrone Mings ve Raheem Sterling'e yönelik ayrımcı davranışlardan ötürü 28. dakikada ara verilerek anons yapıldı.

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Bulgaristan, İngiltere, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:42 
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