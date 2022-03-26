Karadeniz'de balık avcılığı durduruldu - Son Dakika
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Karadeniz'de balık avcılığı durduruldu

26.03.2022 16:43
Karadeniz'de balık avcılığı durduruldu

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren her türlü balık avcılığının durdurulduğu bildirildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren her türlü balık avcılığının durdurulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için

bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki

Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur" denildi.


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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Karadeniz'de balık avcılığı durduruldu - Son Dakika
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