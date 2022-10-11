Bulgaristan, Kırım köprüsünün imhasında dahli olmadığını bildirdi - Son Dakika
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Bulgaristan, Kırım köprüsünün imhasında dahli olmadığını bildirdi

11.10.2022 17:22
Bulgaristan, Kırım köprüsünün imhasında dahli olmadığını bildirdi

Bulgaristan Başbakanı Gılıb Donev, Kırım adasını karaya bağlayan köprünün havaya uçurulmasında Bulgaristan'ın dahli olmadığını bildirdi.

Bulgaristan Başbakanı Gılıb Donev, Kırım adasını karaya bağlayan köprünün havaya uçurulmasında Bulgaristan'ın dahli olmadığını bildirdi.

Donev, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprüdeki patlamada kullanılan kamyonun Bulgaristan'dan hareket ettiğini öne süren Rus yetkililerinin iddialarını yalanlayarak, "Bulgaristan egemen bir devlettir, Bulgar vatandaşlarının güvenliği için risk oluşturan terörist ve düşmanca eylemler için ulusal toprakların kullanılmasına izin vermeyecektir." dedi.

Donev, Bulgaristan'ın Kırım köprüsünün patlamasının hazırlanmasında herhangi bir suç ortaklığı olmadığını ve Rusya tarafından resmi olarak böyle bir suçlamanın yapılmadığını söyledi.

Bulgaristan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (DANS) konu ile ilgili inceleme yapması talimatı verdiğini aktaran Donev, yürütülen soruşturmanın savcılığa bildirildiğini, soruşturmanın sonuçları hakkında davayla ilgili yetkili makamlara bilgi verileceğinin de altını çizdi.

Rusya Federasyonu Soruşturma Genel Müdürü Aleksandar Bastrikin, patlayıcı taşıyan kamyonun Bulgaristan'dan hareket ettiğini ve Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Osetya, Krasnodar güzergahından geçtiğini öne sürmüştü.

Bu arada, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bugün Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya cumhurbaşkanları ile birlikte Rusya'nın Ukrayna'daki büyük şehirleri bombalamasını kınadı.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan, Kırım köprüsünün imhasında dahli olmadığını bildirdi - Son Dakika

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