Bulgaristan korona endişesiyle yabancı tatilcileri ülkelerine gönderiyor - Son Dakika
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Bulgaristan korona endişesiyle yabancı tatilcileri ülkelerine gönderiyor

6 saat önce

Bulgaristan, korona endişesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Pamporovo kayak merkezinde tatil yapan yabancı turistlerin yarın ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

Bulgaristan korona endişesiyle yabancı tatilcileri ülkelerine gönderiyor, System.String[]

Bulgaristan, korona endişesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Pamporovo kayak merkezinde tatil yapan yabancı turistlerin yarın ülkelerine gönderileceğini açıkladı.


Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova korona virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, Pomporovo kayak merkezinde aralarında 5 Türk vatandaşının da bulunduğu yabancı turistlerin yarın ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Başbakan Boyko Borisov, korona virüsün yayılmaması için tüm önlemleri aldıklarını, geriye sadece sokağa çıkma yasağı kaldığını ifade etti.


Geçtiğimiz gün ülkenin en ünlü kayak merkezlerinden biri olan 10 bin nüfuslu Bansko kenti de karantinaya alınmış, şehre giriş çıkışlar yasaklanmıştı.


Öte yandan Bulgaristan'da korona virüsü nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 105'ye yükseldi. - SOFYA

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:53 Kaynak: İHA

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