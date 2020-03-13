Bulgaristan, korona virüs nedeniyle olağanüstü hal istiyor - Son Dakika
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Bulgaristan, korona virüs nedeniyle olağanüstü hal istiyor

6 saat önce

Bulgaristan'da korona virüs vak'a sayısının hızla artması üzerine Bakanlar Kurulu, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesini istedi.

Bulgaristan, korona virüs nedeniyle olağanüstü hal istiyor, System.String[]

Bulgaristan'da korona virüs vak'a sayısının hızla artması üzerine Bakanlar Kurulu, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesini istedi.

Dün gece Başbakan Boyko Borisov başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ve Ulusal Kriz Merkezi üyeleri yaklaşık 3 saatlik toplantının ardından parlamentoya ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi için teklif götürülmesini kararlaştırdı. Bulgaristan'da korona virüs teşhisi konulan vak'a sayısı 23'e, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce vatandaşın da testlere alınmaya devam edilmesi üzerine Başbakan Boyko Borisov, devlet kurumlarınca alınacak önlemleri görüşmek için bakanları acil toplantıya çağırdı. Toplantının ardından, olağanüstü halin tüm eğitim kurumlarının ve vatandaşların toplandığı diğer kurumların kapatılmasına imkan sağlayacağını belirten Borisov, parlamentoda grubu bulunan tüm siyasi partilerin olağanüstü hali destekleyeceklerini umduğunu kaydetti. Çok sayıda vatandaşın tedbir amaçlı 14 günlük süreyi evlerinde geçirmediğinden şikayet eden Borisov, standart izole süresine uymayanlar için İçişleri Bakanlığına yetki verilerek zorunlu şekilde prosedürün uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Borisov, sadece ulusun disiplini ve seferberliğinin bu durumda kendilerine yardımcı olabileceğini savunarak, korona virüsün ülke ekonomisine en az 3 milyar Leva kaybettireceğini söyledi.

(İHA)

Bulgaristan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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