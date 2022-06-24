Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı - Son Dakika
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Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı

24.06.2022 16:41
Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı

Bulgaristan Parlamentosu, komşu Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini engelleyen vetoyu bazı koşullar ortaya koyarak kaldırdı.

Bulgaristan Parlamentosu, komşu Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini engelleyen vetoyu bazı koşullar ortaya koyarak kaldırdı.

Kuzey Makedonya'nın AB ile müzakerelerine ilişkin vetonun 4 şartla kaldırılması, parlamentoda 240 üyeden 170'inin oyuyla kabul edildi.

Parlamentonun şartlarına göre, Kuzey Makedonya, AB ile müzakere sürecinde Bulgaristan ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği alanında 2017 yılında imzalanan anlaşmaya sadık kalacak, Kuzey Makedonya'daki Bulgarlar ülkenin anayasasında "devleti oluşturucu unsur" olarak kayda geçecek, Makedonca Bulgarcadan farklı bir dil olarak kabul edilmeyecek ve bu koşulların uygulanması konusunda AB garantör olacak.

Güvenoyu alamayan ve 27 Haziran'da istifa edecek Başbakan Kiril Petkov hükümeti, Kuzey Makedonya'nın AB ile müzakerelere başlama kararını parlamentonun yetkisine devretmişti.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya'yı devlet olarak tanıyan ilk ülke olmasına rağmen, paylaşılamayan ortak tarih konusunda tartışmalar yaşıyor. Konuya ilişkin tartışmalar, uzmanların yetkisine bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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