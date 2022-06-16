Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü - Son Dakika
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Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü

16.06.2022 15:20
Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü

Bulgaristan'da Meclis Başkanı Nikola Minçev muhalefetteki partilerden milletvekillerinin oylarıyla görevden alındı.

Bulgaristan'da Meclis Başkanı Nikola Minçev muhalefetteki partilerden milletvekillerinin oylarıyla görevden alındı.

240 üyeli mecliste Minçev'in başkanlığının düşürülmesiyle ilgili oylamaya 239 milletvekili katıldı. Meclis Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin önerge 113'e karşı 125 oyla kabul edildi. Bir milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Mecliste dün yapılan Kuzey Makedonya ile ilgili politikaların ele alındığı oturumu yöneten Minçev, muhalefet partilerinin üyeleri tarafından eleştirilmiş ve istifası talep edilmişti.

Öte yandan Koalisyon hükümetinin lideri Değişime Devam (PP) partisinin Eş Başkanı Başbakan Kiril Petkov, oylama nedeniyle, bugün yapmayı planladığı Azerbaycan ziyaretini erteleyerek kabine üyeleriyle meclise geldi.

Petkov burada yaptığı açıklamada, "popülist şovmen" Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin 8 Haziran'da iktidardaki 4'lü koalisyondan ayrılmasıyla iktidarla muhalefet arasındaki güç dağılımının değiştiğini belirterek, partisi ve hükümetinin ülkenin en önemli makamını kaybetmesine rağmen çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Mecliste oy çoğunluğuna kavuşan muhalefet, dün Başbakan Petkov'un hükümetini başarısızlıkla suçlayarak gensoru önergesinde bulunmuştu. Önergenin 7 gün sonra oylanması bekleniyor.

Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü
Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü
Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü
Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü
Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü - Son Dakika

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