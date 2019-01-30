Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyeleri TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Dzhema Grozdanova başkanlığındaki heyetle görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Dzhema Grozdanova başkanlığındaki heyetle görüştü.



TBMM Tören Salonu'ndaki görüşmede konuşan Bozkır, Bulgaristan'ın, Türkiye'nin dostu ve müttefiki olduğunu belirtti.



İki ülke arasında ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda iş birliğine yönelik büyük potansiyel bulunduğunu dile getiren Bozkır, "Ülkelerimiz arasında ortaklık ilişkimizi ve iş birliğimizi, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem veriyoruz." diye konuştu.



İki ülke parlamentoları arasındaki yapıcı ve karşılıklı diyaloğun, parlamenter diplomasi yoluyla ikili ilişkileri tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyleyen Bozkır, "Parlamenterler arasında doğrudan iletişime her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. Aramızdaki daha iyi karşılıklı anlayış ve güçlendirilmiş ilişkilerden



halklarımız faydalanacaktır." ifadelerini kullandı.



Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Grozdanova da Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinden dışlanması ve izolasyonunun, taraflardan hiçbirinin menfaatine uygun düşmediğini belirtti.



AB'nin aynen Bulgaristan konusunda olduğu gibi Türkiye'nin üyelik sürecine açık olması gerektiğine işaret eden Grozdanova, "Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin geleceği hem Türkiye'ye hem de AB'ye bağlı. Bu konuda arzu ve siyasi irade önemli." dedi.



Grozdanova, Türkiye'nin mültecilere yönelik çalışmalarına değer verdiklerini ifade ederek "Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınırda var olan huzur AB'nin huzurudur. Mültecilerin entegrasyon süreci konusunda AB içinde Türkiye'ye desteğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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