Bulgaristan, Moskova Büyükelçisi'ni "istişare" için Sofya'ya çağırdı - Son Dakika
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Bulgaristan, Moskova Büyükelçisi'ni "istişare" için Sofya'ya çağırdı

24.03.2022 14:53
Bulgaristan, Moskova Büyükelçisi'ni "istişare" için Sofya'ya çağırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Sofya ile Moskova arasında başlayan diplomatik gerginlik gittikçe artıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Sofya ile Moskova arasında başlayan diplomatik gerginlik gittikçe artıyor. Bulgaristan yönetimi, Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'i "istişarelerde bulunmak" için Sofya'ya çağırdı.

Başbakan Kiril Petkov, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'nın bir aydır Bulgaristan'a ilişkin "kırıcı tavır ve açıklamalarını" eleştirerek, bu Büyükelçi ile ilgili önlemler alınmasının düşünüldüğünü belirtti.

Petkov, "Yabancı bir diplomatın Bulgarlara ve hükümetimize hakaret etmesi, böyle bir tavır sergilemesi kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Bu nedenle Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'i "istişarelerde bulunmak" için Sofya'ya çağırdıklarını ifade eden Petkov, Rusya'nın da benzer bir hamleyle Mitrofanova'yı geri çekmesini beklediklerini söyledi.

Gerginliğin geçmişi

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başında Büyükelçi Mitrofanova, üyesi olduğu NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı duruş sergileyen Bulgaristan ile ilgili elçiliğin resmi internet sitesindeki paylaşımlarında, Bulgar makamları hakkında "NATO sürtükleri" ifadesini kullanmıştı.

Olayın skandala neden olmasının ardından Mitrofanova'nın ifadelerinin Bulgarcası kaldırılmış ancak Rusça metninde daha da ağır hakaretlere yer vermişti.

Mitrofanova, bir protesto notası almak üzere çağrıldığı Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına müsteşar yollamıştı.

Başbakan Petkov, Mitrofanova ile yaptığı bir görüşmede, ülkede casusluk yapan Rus diplomatlarının Moskova'ya geri çağrılmalarını talep etmişti.

Mitrofanova, Osmanlı-Rus savaşının sonu ve Bulgaristan'ın bağımsızlığının 144. yıl dönümünün kutlandığı 3 Mart Ulusal Bayramı'nda, Bulgaristan'ın Osmanlı'dan egemenlik mücadelesini Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa benzetmişti.

Bulgaristan, artan gerginlik ortamında Sofya'da görev yapan 10 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Mitrofanova ise Bulgar basınında sahte haberlere dayalı açık bir Rusya karşıtı propaganda yapıldığını ve Rusya'dan tepki geleceğini bildirmişti.

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Bulgaristan, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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