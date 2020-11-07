Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünden "Yetimler Haftası" etkinliği - Son Dakika

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünden "Yetimler Haftası" etkinliği

07.11.2020 23:13
Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünden

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün bu yıl 8. kez düzenlediği "Yetimler Haftası" ülkenin güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde büyük ilgi gördü.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün bu yıl 8. kez düzenlediği "Yetimler Haftası" ülkenin güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde büyük ilgi gördü.

Bu yıl "Bir Yetime Kefil Ol" temasıyla düzenlenen hafta kapsamında Kırcaali Bölge Müftülüğü, Belediye Başkanlığının desteğiyle kermes yaptı.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesinin topladığı bağışlar ve Kırcaali Müslüman cemaatinin katkısıyla sağlanan gelirler 400'ü aşkın yetim çocuğa ulaştırılacak.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü organizasyonunda 2-8 Kasım tarihlerinde yürütülen kampanyanın ülke genelinde heyecan yarattığını belirterek, "Yetimlere sahip çıkarak bir imtihandan geçiriliyoruz." dedi.

Kampanyanın her geçen yıl daha büyük destek gördüğünü aktaran Mehmet, Kırcaali'deki kampanyanın ilk gününde 3 bin 160 leva (16 bin 630 Türk lirası) bağış sağlandığını belirtti.

Mehmet, ayrıca, Osmangazi Belediyesinin, Kırcaali Bölge Hastanesine 10 tekerlekli sandalye, 20 battaniye ve 1000 maske bağışladığını söyledi.

Yetimler Haftası kermesi için Osmangazi Belediyesinin Kırcaali'ye iki minibüs dolusu yiyecek yolladığını aktaran Mehmet, kermes gelirinin büyük bir bölümünün bu malzemelerden elde edildiğini kaydetti.

Kırcaali Belediyesinden Yetimler Haftasına destek

Yetimler Haftasına destek veren Belediye Başkanı Hasan Aziz de kermesin önemine değinerek, "Tüm bölgemizdeki Türk, Müslüman, Bulgar, Hristiyan kardeşlerimizi kermese katılmalarına davet ediyoruz." dedi.

Hasan Aziz, "Edirne Belediyesi ile kardeşliğimiz uzun zamandır devam ediyor. Türkiye ile beraberliğimiz ile kardeşliğimiz büyük bir anlam taşıyor." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Aziz, Bulgaristan'ın 28 ilinden biri olan Kırcaali'de ülkenin son 150 yıllık geçmişinde ilk kez bir il merkezinde yeni bir cami kurulduğunu anlattı. Aziz, aralıkta hizmete açılacak caminin, Edirne'deki Selimiye'den sonra Balkanlar'ın en büyük ikinci camisi olacağını, külliye ve İslam merkezi işlevi göreceğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da "Yetimler Haftası" dolayısıyla kentte düzenlenen kermesin bereketli geçmesini dileyerek katkıda bulunanlara dua ettiğini söyledi.

Bulgaristan, Osmangazi, Kırcaali, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünden 'Yetimler Haftası' etkinliği - Son Dakika


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