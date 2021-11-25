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Bulgaristan olağanüstü salgın durumunu 4 ay daha uzattı - Son Dakika

Bulgaristan olağanüstü salgın durumunu 4 ay daha uzattı

25.11.2021 13:05
Bulgaristan olağanüstü salgın durumunu 4 ay daha uzattı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının 4'üncü dalgasını yaşayan Bulgaristan'da hükümet, ülkede uygulanan olağanüstü salgın durumunun süresini 31 Mart 2022'ye kadar uzattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının 4'üncü dalgasını yaşayan Bulgaristan'da hükümet, ülkede uygulanan olağanüstü salgın durumunun süresini 31 Mart 2022'ye kadar uzattı.

Bulgaristan'daki siyasi kriz nedeniyle 6 ayı aşkın süredir ülkeyi yöneten teknokratlar hükümetinin Başbakanı Stefan Yanev, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sektöründeki krizin yönetimine ilişkin sorunları değerlendirdi.

Yanev, "Sürekli olarak Kovid krizi düşüncesiyle yatıp kalkmak zor. Hükümetimizin ana çalışma önceliği sağlık sistemi oldu. Amacımız, insanların hastane önündeki merdivenlerde ölmelerine son vermekti. Ülkede tam kapanma olmayacağına dair söz verdim ve sözümü tuttum." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede yeşil sertifika zorunluluğu getirilmesi ile alınan sonuçların, hükümetin doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirten Yanev, "İyileşenlerin sayısı artık yeni hastalananların sayısından daha fazla. Alınan önlemler, doğru zamanda getirildi. Öte yandan aşılamanın zorunlu hale getirilmesi yönünde bir çağrımız yok." diye konuştu.

Hükümet oturumunda alınan kararlarla ilgili yapılan basın açıklamasında, "Ülkedeki olağanüstü salgın durumu, 1 Aralık'tan itibaren 31 Mart 2022 tarihine kadar 4 ay uzatıldı" denildi.

"Ölenlerin yüzde 95'i aşılı değil"

Bulgaristan Sağlık Bakanı Stoyço Katzarov da Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastaneye kaldırılan vakaların yüzde 90'ı ve ölenlerin yüzde 95'i aşılı değil. Bulgaristan'daki Kovid nedeniyle yüksek ölüm oranı, virüsün daha etkin bulaşıcılığı, Delta varyantında hastalığın daha ağır geçirilmesi, ülkede aşılı kesimin az olması ve sağlık sistemimizde yıllardır süren dengesizlik faktörlerine bağlıdır."

Ülkede asla tam kapanmaya gidilmediğini anımsatan Katzarov, alınan son önlemlerin sayesinde iki haftadır yeni vaka sayısında bir azalma kaydedildiğine, kapalı alanlara giriş için getirilen yeşil sertifika zorunluluğunun aşılanmaya karşı ilgiyi artırdığına işaret etti.

Bulgaristan'daki Kovid-19 salgınındaki son durum

Nüfusu 6,9 milyon olan ülkede son 24 saatte 2 bin 569 yeni vaka görüldü.

Tedavi gören 6 bin 846 hastanın 797'si yoğun bakımda kalıyor. Hastaneye dün kaldırılan 687 kişinin yüzde 80'i aşılı değil. Son bir günde 120 hastanın hayatını kaybetmesiyle salgının başında bu yana ölenlerin toplam sayısı 27 bin 778'e çıktı.

Bulgaristan, Hastane, 31 Mart, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan olağanüstü salgın durumunu 4 ay daha uzattı - Son Dakika


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