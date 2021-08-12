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Bulgaristan parlamentosu, başbakan adayı Nikolov'un istifasını onayladı - Son Dakika

Bulgaristan parlamentosu, başbakan adayı Nikolov'un istifasını onayladı

12.08.2021 15:32
Bulgaristan parlamentosu, başbakan adayı Nikolov'un istifasını onayladı, System.String[]

Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Plamen Nikolov'un "kişisel nedenlerden" dolayı istifa etmesinin ardından parlamentoda yapılan oylamada hükümeti kurma görevi sonlandırıldı.

Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Plamen Nikolov'un "kişisel nedenlerden" dolayı istifa etmesinin ardından parlamentoda yapılan oylamada hükümeti kurma görevi sonlandırıldı.

Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Plamen Nikolov kişisel nedenlerden dolayı istifa etmişti. Bulgaristan Ulusal Meclisinde bugün gerçekleştirilen oylamada, 106 milletvekilinin "evet", 60 milletvekilinin "hayır" ve bir milletvekilinin "çekimser" oy kullanmasıyla Nikolov'un hükümeti kurma görevi sonlandırıldı. Hükümeti kurma görevi sona erdirilen Nikolov'un partisi Böyle Bir Halk Var (İTN) milletvekilleri ise oylamaya katılmayarak oturumu terk etti.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) milletvekili Toma Bikov parlamento kürsüsünden yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın ülke tarihinde ilk kez bir başbakan adayının istifa ettiğini söyledi.

Televizyon sunucusu ve şarkıcı Slavi Trifonov'un liderliğindeki İTN partisi Temmuz ayında gerçekleştirilen erken genel seçimde 240 sandalyeli parlamentoda 65 sandalye kazanmıştı.

Bulgaristan'da yeniden seçime gidilebilir

Seçim Yasası gereği, birinci partinin hükümeti kurma görevinden vazgeçmesi halinde sıra ikinci partiye geçiyor ancak oy oranına göre ikinci parti konumunda bulunan eski Başbakan Borisov'un GERB partisi daha önce yaptığı açıklamada, hükümet kurma görevini aldıkları gün Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade edeceklerini açıklamıştı. GERB partisi de hükümeti kurmaktan vazgeçerse Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoda bulunan kendi seçtiği bir siyasi grubu görevlendirebilecek.

Parlamentodaki üçüncü siyasi grup da hükümeti kuramazsa cumhurbaşkanının yeni seçim tarihini belirlemesi gerekiyor. Siyasi gözlemciler, parlamentodaki siyasi oluşumların hükümeti kurma konusunda bir uzlaşıya varmalarının zor olduğunu belirtirken, tekrar sandığa gidilmesini beklendiğini kaydetti.

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Bulgaristan, Başbakan, Hükümet, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bulgaristan parlamentosu, başbakan adayı Nikolov'un istifasını onayladı - Son Dakika


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