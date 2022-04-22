Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti

22.04.2022 13:19
Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti

KIRKLARELİ'de dövülmüş olarak bulunan 4 kaçak göçmen, Bulgaristan polisinin köpekli saldırısına uğradığını anlattı.

KIRKLARELİ'de dövülmüş olarak bulunan 4 kaçak göçmen, Bulgaristan polisinin köpekli saldırısına uğradığını anlattı. Türkiye'ye geri itilen göçmenler, para ve değerli eşyalarının da alındığını söyledi.

Bulgaristan'a sınır Dereköy kesiminde gece yarısı dövülmüş göçmenleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ile Hudut Karakolu'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. 3'ü Filistin, 1'i Fas uyruklu kaçak göçmenler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Göçmenlerden birinin kolunda kırık tespit edildi. Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini, burada polise yakalandıklarını belirten kaçak göçmenler, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra dövüldüklerini ve polisin köpekleri kendilerine saldırttığını söyledi. Kolu kırılan kaçak göçmenin hastanedeki tedavisi sürerken, diğer 3 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 164 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 164 kaçak göçmen yakalandı

Hudut Karakolu, Bulgaristan, Kırklareli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Hemşire Abdullah yanlış kan verdiği hastanın ölümüne neden olmuştu: 3 yıl 4 ay ceza aldı
12:51 Aldatıldığını düşünüp eşini telle boğmuştu! Mahkeme cani kocanın gözünün yaşına bakmadı
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 13:26:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement