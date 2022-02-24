Bulgaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadı

24.02.2022 12:31
Bulgaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Kiril Petkov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Kiril Petkov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadı.

Radev ve Petkov, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Radev, " Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna topraklarındaki altyapısına yönelik konvansiyonel saldırısı kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Ukrayna'da Bulgar kökenli 4 bin civarında vatandaş bulunduğunu kaydeden Radev, bu vatandaşların tahliye talep ettiklerini söyledi. Radev, Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle vatandaşların kara yoluyla tahliye edileceğini bildirdi.

Radev, Ukrayna'daki Bulgarlara ve sığınmak isteyen Ukrayna vatandaşlarına da kapılarının açık olduğu mesajını verdi.

Başbakan Petkov ise "Rusya Federasyonu'nun eylemlerini büyük bir şiddetle kınıyoruz. Kabul edilemez bu girişimin karşısında Bulgaristan NATO ile tam uyum içinde ortak tavır alacak." ifadelerini kullandı.???????

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş! Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Rusya, askeri operasyonlarına derhal son vermeli' Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Rusya, askeri operasyonlarına derhal son vermeli'

cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement