Son dakika... Bulgaristan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika... Bulgaristan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
07.12.2021 14:01
Son dakika haberler... Bulgaristan Donanması'na ait 106 metre boyundaki 41 borda numaralı 'Drazki' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Bulgaristan Donanması'na ait 106 metre boyundaki 41 borda numaralı 'Drazki' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 12.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 41 borda numaralı savaş gemisi 'Drazki', saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Bulgar savaş gemisine boğaz geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti.
(Utku Yaşar Cüce/ İHA)
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