Son dakika... Bulgaristan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Ege Denizi 'nden bugün saat 12.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 41 borda numaralı savaş gemisi 'Drazki', saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu 'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Bulgar savaş gemisine boğaz geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti.

Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi!