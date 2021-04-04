Bulgaristan seçime gitti: Türkiye'de 35 sandık kuruldu - Son Dakika

Çifte vatandaşlık sahibi seçmenler bu akşam saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecekler.

Bulgaristan vatandaşlarının oylarını kullanabilmeleri için Edirne'nin de aralarında bulunduğu 9 ilde 35 sandık kuruldu. Edirne'de Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda kurulan sandıkta oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başladı.

EDİRNE - Bulgaristan'da bugün gerçekleşen genel seçim için, Türkiye'de 35 sandık kuruldu. Edirne 'deki Bulgaristan vatandaşları da oylarını Edirne'de kullanabildi.

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