Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular - Son Dakika

Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular

04.04.2021 10:39
Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular, System.String[]

Bulgaristan'da bugün başlayan 45'inci dönem parlamento seçimi için Türkiye'deki 35 yerleşim yerindeki çifte vatandaşlar da oy kullandı.

Bulgaristan'da bugün başlayan 45'inci dönem parlamento seçimi için Türkiye'deki 35 yerleşim yerindeki çifte vatandaşlar da oy kullandı.

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, bir süre önce seçimlerde aralarında Türkiye'dekilerin de bulunduğu yurt dışında yaşayan seçmenler için 465 sandık kurulacağını açıkladı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde seçmenler için en fazla 35'şer sandık bulundurulacağı duyuruldu. Bulgaristan'da 2017'de yapılan son parlamento seçimlerinde yurt dışındaki sandık sayısının 371 olduğu, ülke dışındaki Bulgaristan vatandaşlarından 2 bin 854'ü Türkiye'de olmak üzere 69 ülkeden 87 bin 216 oy kullanma talebinin geldiği belirtilmişti. Parlamentoda grubu olan muhalefetteki HÖH Partisi, bu sayının yetersiz olduğunu, ülke dışındaki Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanma özgürlüğünü sınırlandırdığını savunmuştu.

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİM MERKEZLERİ

Bulgaristan'da 4 Nisan seçimlerine 30 siyasi parti katılırken, yaklaşık 6 milyon 300 bin seçmen siyasi seçimini yapmaya başladı. Türkiye'de açılacak sandıklarda oy kullanacak çifte vatandaşların, Bulgaristan Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasında yurt dışı oy kullanma bölümüne girerek beyanname doldurmaları gerektiği hatırlatıldı. Türkiye'ye göç eden aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı Türkler şu 35 yerleşim yerinde kurulacak sandıklarda oy kullanabiliyor:

"Bulgaristan Ankara Büyükelçilği, 2- İstanbul Konsolosluğu, 3- Edirne Konsolosluğu, 4-Bursa Konsolosluğu, 5- Ankara- Pursaklar, 6- İzmir- Bornova İnönü, 7- İzmir- Menderes, 8- İzmir- Gaziemir Menderes, 9- İzmir- Buca Çamlıkule, 10- Manisa- Yunus Emre, Güzelyurt, 11- Eskişehir- Odunpazarı, Çankaya, 12- İstanbul- Avcılar, 13- İstanbul-Esenyurt, 14- İstanbul- Başakşehir, 15- İstanbul- Bağılar (Güneşli),16 – İstanbul- Gaziosmanpaşa, 17 – İstanbul- Kartal, 18- İzmit-Kocaeli, 19 –Kocaeli-Gebze, 20- Bursa-Osmangazi Demirtaş, 21- Bursa-Osmangazi, Yenibağlar, 22- Bursa- Nilüfer, Görüklü, 23- Bursa-Nilüfer, Karaman, 24- Bursa- Yıldırım, 25- Bursa-Kestel, 26- Bursa- İnegöl, 27- Yalova, 28- Kırklareli, 29- Tekirdağ- Ergene, Yeşiltepe, 30- Tekirdağ-Ergene, Sağlık, 31- Tekirdağ- Kapaklı, 32- Kırklareli- Lüleburgaz, 33- Tekirdağ, 34- Çorlu- Şeyh Sinan, 35- Çorlu- Havuzlar."

TÜRKİYE'DEKİ SEÇMENLER ŞİKAYETÇİEmniyet müdürlüğü ekiplerinin önlem aldığı Avcılar'daki seçim binasına gelen Bulgaristan devlet televizyonu ekibi seçimi izledi. Sabah erken saatlerde D-100 Yan yol üzerindeki Anadolu Lisesi'ne oy vermeye gelen çifte vatandaşlar sandık sayısının çok yetersiz olduğunu, çok sayıda seçmenin oy kullanmadan evlerine dönmek zorunda kalacaklarını savundu. Ateş ölçerek salona alınan yaşlılar uzun süre kuyrukta beklemekten yakındı. Seçim sorumlusu Edibe Ayırbay, Bulgaristan seçimlerine 30 siyasi partinin katılacağını, 18 yaşını dolduran Bulgar seçmenlerin 08.00-20.00 saatleri arasında oy kullanabileceğini söyledi.Seçime katılanlar kendilerine oy kullandırılmaması için adeta çaba harcandığını iddia ederken,  bir seçmen, uzun kuyruğu göstererek, "Şu rezilliğe bakın. Buradaki geçmişteki 6 sandık 1 sandığa düştü. Eskiden 16 milletvekili çıkarırdık, 5-6 'ya düşürdüler. Daha fazla sandık olmalı. Bahaneleri; mesafe, hastalık. Nasıl oy kullanacak? Ben geçen seçimde oy kullanamamıştım. Bir takım adamlar sabah geldi kuralların uygun olmadığını öne sürerek, oy vermeyi geciktirdi" dedi.Balkan Türkleri Denetim Kurulu üyesi Hami Duman, DHA muhabirine Bulgaristan göçmenleri olarak duyarlı bir toplum olduklarını belirtirken şöyle konuştu: "Sabah erken saatlerde herkes gelip sırasını tutmuş. Bulgaristan'dan gelen bir takım parti kişiler, binada yaygara çıkarıp vakit kaybettirdiler yığılmaya başladı. Biz elimizden geleni yaptık. 1 saat gecikme ile olsa insanları kontrol altına aldık inşallah başarılı oluruz. Bütün Türkiye için 35 İstanbul için 7 sandık var. Avcılar'ın temelinde göçmenler var. Bu rakam çok yüksek. Burası seçmen merkezi . Yetersiz o onların siyasi tercihi."


Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular
Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular
Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular
Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular
Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular
Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular
Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular
Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular
Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular
Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan seçimi için sandık başına koştular - Son Dakika


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