BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU - Son Dakika

Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için Antalya'daki çifte vatandaşlar sandık başına gitti.

Bulgaristan'da yapılan seçimler sonucunda hükümet kurulamayınca 14 Kasım'da tekrar seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento üyelerini seçmek için bugün sandık başına giden Bulgaristan halkının yanı sıra, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların da oy kullanması için bazı şehirlerde sandık kuruldu. Seçimde, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin adayı Mustafa Karadayı'nın da yarışıyor olması nedeniyle Türkiye'de katılım yüksek oluyor.

Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki Güvenlik Ortaokulu'nda kurulan sandığa, daha önce elektronik başvuruda bulunan 100'e yakın kişi oy kullanmak için geldi. Elektronik başvuruda bulunmayan çifte vatandaşlar ise pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oy kullanmak için kayıt yaptırıp oy kullandı. Sabah saatlerinden itibaren okula gelen çifte vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçime katılımın yoğun olduğu görülürken, vatandaşların saat 20.00'ye kadar oy kullanabileceği öğrenildi.