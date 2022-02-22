Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı

22.02.2022 18:09
Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ'de yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ'de yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri sınıra götüren 5 araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinde kaçak göçmenlerin yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Armutveren köyü bölgesinde şüpheli gördükleri İstanbul plakalı 4 aracı durdurdu. Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüleri E.D. (35), M.K. (34), Ç.K.A.( 36), A.Ö. (32) ve M.K (26), gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı
Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı
Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı
Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı
Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı
Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı
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Bulgaristan, Afganistan, Tragger, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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