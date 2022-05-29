BULGARİSTAN SINIRINDA 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 1 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA - Son Dakika
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BULGARİSTAN SINIRINDA 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 1 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

29.05.2022 20:31

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan sınırında jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan sınırında jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz'ın Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar köyü yakınlarında yol kontrolü yaptı. Uygulama sırasında jandarma ekiplerini görünce kaçan minibüs, takip sonucu durduruldu. Minibüste yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü O.Y. (47) de gözaltına alındı. Bulgaristan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltındaki minibüs sürücüsü O.Y. ile ilgili yapılan araştırmada daha önce de Çanakkale'de çeşitli göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı ve hakkında işlem yapıldığı belirlendi. O.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

BULGARİSTAN SINIRINDA 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 1 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
BULGARİSTAN SINIRINDA 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 1 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
BULGARİSTAN SINIRINDA 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 1 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
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Kaynak: DHA

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