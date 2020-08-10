Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyor (2) - Son Dakika

HASKOVO VALİSİ: KÜÇÜK BİR BÖLÜM KALDI

Bulgaristan'ın Edirne sınırında 4 gün önce çıkan ve bugün etkisini kaybetmeye başlayan orman yangınıyla ilgili Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Haskovo Valisi Stefka Zdravkova ile iki ülkenin 294 No'lu sınır taşında görüşme yaptı. Çakır, görüşmeyi Edirne Valisi Ekrem Canalp'in bilgisi ve izni dahilinde yaptıklarını belirterek, Zdravkova'ya her türlü yardımı hazır olduklarını bildirdi.