Bulgaristan sınırındaki orman yangını sürüyor - Son Dakika

BULGARİSTAN'ın Türkiye sınırında 3 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor. Yangının, Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü'nden itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, sınırda bekleyişlerini sürdürüyor.

Bulgaristan'da, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinin Rogozinovo ve Balgaran köyleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce orman yangını çıktı. Bulgaristan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, alevler henüz kontrol altına alınamadı. Bulgaristan, orman yangınları nedeniyle Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanlı ve Toplovgrad kentlerinde acil durum ilan etti. Ordu birlikleri de yangını söndürmek için göreve çağırıldı.