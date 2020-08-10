Bulgaristan sınırındaki orman yangını sürüyor (3) - Son Dakika

Bulgaristan sınırındaki orman yangını sürüyor (3)
EDİRNE VALİLİĞİ: 32.6 KİLOMETRE GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULMUŞTUREdirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan sınırındaki orman yangını bölgesinde önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattı boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulduğu bildirildi.
EDİRNE VALİLİĞİ: 32.6 KİLOMETRE GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULMUŞTUR
Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan sınırındaki orman yangını bölgesinde önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattı boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulduğu bildirildi. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangının ülkemizi etkilememesi için gerekli önlemler alınmış durumdadır. Yangın, Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam etmektedir. Yangın belli yerlerde sınırımıza kadar ulaşmış olup alınan tedbirler neticesinde şu ana kadar Türkiye topraklarına sıçraması engellenmiştir. Yangının yeni yayıldığı bazı bölgelerde ise sınır hattımıza uzaklığı 1,5 ile 3 kilometre arasında değişmektedir. Önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattımız boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulmuştur. Yangın nedeniyle Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde kriz merkezi kurulmuş olup 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerinde görev yapmaktadır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 00:20
Kaynak: DHA
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