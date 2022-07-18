Bulgaristan Sosyalist Partisi hükümeti kurma görevini devraldı - Son Dakika
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Bulgaristan Sosyalist Partisi hükümeti kurma görevini devraldı

18.07.2022 17:11

Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov hükümetinin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümet kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisine (BSP) verdi.

Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov hükümetinin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümet kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisine (BSP) verdi.

240 üyeli mecliste 26 kişilik grubuyla 4. sırada yer alan, eski komünist partinin çizgisinde, Rusya yanlısı siyaset yürüten BSP adına görevi partinin Parlamento Grubu Başkanı Georgi Svilenski aldı.

Başbakan Kiril Petkov'un dağılan 4'lü koalisyon hükümetine ortak olan BSP'nin lideri Korneliya Ninova, ülkenin kriz ortamında yeniden erken seçime gitmemesi için istifa eden hükümetin diğer koalisyon üyeleri ile müzakerelerde bulunacağını bildirmişti.

İktidarda sadece 6 ay kalabilen Kiril Petkov hükümetinden popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin ayrılması üzerine koalisyon hükümeti istifasını sunmuştu.

PP, mevcut parlamento ortamında yeni bir kabine kurmak üzere Cumhurbaşkanı Radev'den aldığı görevde başarısız olmuştu. Parlamentoda ikinci en büyük gruba sahip, eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi de almış olduğu hükümet kurma görevini anında iade etmişti.

BSP'nin 7 günlük sürede hükümet kurma girişimlerinde başarısız kalması durumunda Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek erken seçim tarihini açıklamasının ardından seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet kuracak.

Tekrarlayan siyasi krizler içindeki Bulgaristan geçen yıl 3 kez genel seçime gitmişti.

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Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek Bulgaristan'da hükümet krizi devam ediyor Bulgaristan'da hükümet krizi devam ediyor
Kaynak: AA

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