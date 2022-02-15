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Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğuna neden oldu - Son Dakika

Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğuna neden oldu

15.02.2022 11:56

Türkiye'nin ihracat yoğunluğuna bağlı tır çıkışlarına Bulgaristan'ın cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin ihracat yoğunluğuna bağlı tır çıkışlarına Bulgaristan'ın cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre tır kuyruğu oluştu.

İhracattaki artış sınır kapılarından çıkış yapan tır sayısını da yükseltti.

Bulgaristan gümrüğünün tır alımında yetersiz kalması nedeniyle sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Hamzabeyli'de kuyruk uzadı

İhracat yüklerini Avrupa'ya taşıyan yaklaşık 400 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde gümrükten geçmek için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır sürücüsü Cem Cansever, AA muhabirine, yaklaşık 20 saattir sırada beklediğini, kuyrukta beklemenin zorlu olduğunu söyledi.

Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo Sınır Kapısı'nın tır alımında yetersiz kaldığını öne süren Cansever, şunları kaydetti:

"Bulgar tarafı iyi çalışmadığı için bu kuyruk oluyor, bu sıkıntıyı bütün şoförler yaşıyoruz. Türkiye'nin ihracatı da arttı. Normalde yılın ilk aylarında ihracat yavaşlar ve sevkiyat azalırdı. Ancak son dönemdeki ihracat artışı nedeniyle tır çıkışlarında yoğunluk var fakat Bulgar tarafı bu talebe karşılık veremiyor. Zaten biz onlar yüzünden bu sıkıntıyı yaşıyoruz."

Bulgaristan'a giden Seyhan Altınsoy ise Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap veremediğini ifade etti.

Türkiye'nin ihracatındaki artışın tır yoğunluğuna yansıdığını belirten Altınsoy, "Beklemek zorlu geçiyor." dedi.

Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğuna neden oldu
Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğuna neden oldu
Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğuna neden oldu
Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğuna neden oldu

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Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğuna neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğuna neden oldu - Son Dakika
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