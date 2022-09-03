Bulgaristan, Rus turistler için vize ücretini artıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan, Rus turistler için vize ücretini artıracak

03.09.2022 12:32
Bulgaristan, Rus turistler için vize ücretini artıracak

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, ülkesinin Rus turistlerden istediği vize ücretini 35 avrodan 80 avroya çıkaracağını bildirdi.

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, ülkesinin Rus turistlerden istediği vize ücretini 35 avrodan 80 avroya çıkaracağını bildirdi.

Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) konuşan Dimitrov, bugüne dek Rus turistlerin vize ücretlendirmesinde bazı kolaylıklardan yararlandıklarını ancak bu uygulamaya son verileceğini söyledi.

Dimitrov, şöyle devam etti:

"Rusların ülkemize girmesini tamamen yasaklamanın bir yolu yok ancak vize ücretlerine zam getirilecek. Pek uygun görmediğimiz bu karar, aslında Avrupa Birliği'nin (AB) kararıdır. Biz de AB üyesi olarak ona uymak zorunda kalacağız."

Bakan Dimitrov, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından iki ülke arasında direkt uçuşlar askıya alınmasına rağmen yılın başından bu yana 60 binden fazla Rus vatandaşının Bulgaristan'ı ziyaret ettiğini aktardı.

Rusların ülkenin Karadeniz sahillerinde yaklaşık 100 bin mülkü olduğuna işaret eden Dimitrov, "Bu turistler Türkiye üzerinden giriyorlar, Bulgaristan'a ulaşabilmek için ciddi masraflara katlanıyorlar ama yine de geliyorlar." diye konuştu.

Dimitrov, Bulgaristan için her bir turistin değerli olduğunu vurgulayarak ağustos sonuna kadar ülkeye gelen yabancı turist sayısının 6,1 milyona ulaştığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan, Rus turistler için vize ücretini artıracak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:17 Yaylada otlayan sürüye ayı saldırdı! Çobanın ilginç tepkisi sosyal medyada gündem oldu
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli artış yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 12:32:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan, Rus turistler için vize ücretini artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement