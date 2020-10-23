Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolava, Türkiye'nin güvenli turizm uygulamalarını inceledi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova ile bir araya geldi.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, turizm sektöründe karşılıklı iş birliği olasılıkları değerlendirildi.

Bakan Ersoy'un Türkiye'nin salgın sürecinde aldığı önlemlerini de anlattığı görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki sürece ilişkin planlamalar masaya yatırıldı.

Mariana Nikolova görüşmenin ardından, Türkiye'de uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikası'na ilişkin tedbirleri, buluşmanın gerçekleştiği otelde, yerinde inceledi.