Bulgaristan, Türk Akımı'yla İlgili Projenin İhalesini Askıya Aldı
1 saat önce
Bulgartransgaz, Bulgaristan doğalgaz iletim sistemini Türkiye sınırından Sırbistan sınırına kadar genişletme projesi ihalesinin durdurulduğunu bildirdi. Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz’dan yapılan açıklamada, ülkenin doğalgaz iletim sistemini Türkiye sınırından Sırbistan sınırına kadar genişletme projesi için açılan malzeme ve ekipman alımı ile projelendirme ihalesinin askıya alındığını belirtti. İhalenin askıya alınması kararının, Atomenergoremont şirketinin alım prosedürüyle ilgili şikayeti […]The post Bulgaristan, Türk Akımı’yla ilgili projenin ihalesini askıya aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Bulgartransgaz, Bulgaristan
doğalgaz iletim sistemini Türkiye
sınırından Sırbistan
sınırına kadar genişletme projesi ihalesinin durdurulduğunu bildirdi.
Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz'dan yapılan açıklamada, ülkenin doğalgaz iletim sistemini Türkiye sınırından Sırbistan sınırına kadar genişletme projesi için açılan malzeme ve ekipman alımı ile projelendirme ihalesinin askıya alındığını belirtti.
İhalenin askıya alınması kararının, Atomenergoremont şirketinin alım prosedürüyle ilgili şikayeti ve Bulgar Rekabet Koruma Komisyonu'nun talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi. Bulgartransgaz ihalenin durdurulması kararını temyize götürdü. Aralık
sonunda açılan ihalenin 15 Şubat'ta tamamlanması gerekiyordu. Türkiye sınırından Sırbistan'a Bulgaristan üzerinden yapılacak gaz tedarikinin 1 Ocak 2020 - 1 Ekim 2020 arasında başlaması planlanıyor. Bulgaristan'a gidecek Türk Akımı gazının Avusturya
'nın Baumgarten gaz dağıtım merkezine ulaştırılması planlanıyor.
The post Bulgaristan, Türk Akımı'yla ilgili projenin ihalesini askıya aldı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:28
Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor
Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz
Bilişim Alanında İş Arayanlara İngiltere Kapılarını Açıyor
Fenerbahçe'nin Efsane Kaptanı Alex de Souza: Gerçek Fenerbahçeli, Galatasaray'a Gol Attığında Olunur