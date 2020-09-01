Bulgaristan Türkiye'den gelenlere test ve karantina uygulamasını kaldırdı - Son Dakika

Bulgaristan Türkiye'den gelenlere test ve karantina uygulamasını kaldırdı

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un yayınladığı genelgeyle Türkiye'den gelen vatandaşlara uygulanan PCR testi şartı ve zorunlu 14 günlük karantina uygulaması bugünden itibaren kaldırıldığını duyurdu.

Bulgaristan Türkiye'den gelenlere test ve karantina uygulamasını kaldırdı, System.String[]
Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un yayınladığı genelgeyle Türkiye'den gelen vatandaşlara uygulanan PCR testi şartı ve zorunlu 14 günlük karantina uygulaması bugünden itibaren kaldırıldığını duyurdu.

Bulgaristan'dan beklenen karar nihayet geldi. Türkiye'den gelenlere uygulanan PCR testi veya zorunlu 14 gün karantinanın tüm vatandaşlara kaldırıldığı duyuruldu. Açıklama Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un yayınladığı genelgeyle şu ana kadar Türkiye'den gelen tüm vatandaşlara uygulanan PCR testi veya zorunlu 14 karantinasının kaldırıldığı belirtildi. 1 Eylül 2020 tarihinden (bugün) itibaren Türkiye'den Bulgaristan'a gidecek olanlardan PCR test istenmeyecek ve karantina altına alınmayacağı ifade edildi.

GİRİŞLERDE EVRAK İSTENMEYECEK

Bulgaristan'a girişlerde de koronavirüs ile ilgili herhangi bir evrak istenmeyeceği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Sırbistan ve Belarus'tan gelen vatandaşlardan negatif PSR testi istenmeyeceği belirtildi. Öte yandan, 20 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında Türkiye, Sırbistan ve Belarus'tan Bulgaristan'a giriş yapan ve 14 günlük zorunlu karantina uygulayan vatandaşlarında karantinasının kaldırıldığı açıklandı.


- Sofya

Bulgaristan, PCR Testi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bulgaristan Türkiye'den gelenlere test ve karantina uygulamasını kaldırdı - Son Dakika Dünya

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