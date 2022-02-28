BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı - Son Dakika
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BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı

28.02.2022 07:39

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla başlatılan tahliye işlemleri için Türkiye'den Ukrayna'ya seyir halinde olan 2 otobüs, Bulgaristan'da şiddetli tipi nedeniyle yoldan çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla başlatılan tahliye işlemleri için Türkiye'den Ukrayna'ya seyir halinde olan 2 otobüs, Bulgaristan'da şiddetli tipi nedeniyle yoldan çıktı.

Gurkovo bölgesinde kara saplanan iki otobüsün şoförleri, yetkilileri arayarak yardım istedi.

İstanbul'dan yola çıkıp Ukrayna'ya ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden otobüs şoförü Murat Gülmez, "Tipiden dolayı yol görünmüyordu. Tipi bizi aşağıya doğru attı." dedi.

Gülmez, 2 saattir yardım beklediklerini ve araçlarında maddi hasar bulunduğunu belirterek "Jantlarımız patlak, arabanın içi soğuk, dondurucu bir hava var burada" diye konuştu.

BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı
BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı
BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı

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Bulgaristan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BULGARİSTAN - Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle yoldan çıktı - Son Dakika
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